الاثنين المقبل انتهاء فعاليات لجنة المواطنة بمطاي شمال المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن لجنة المواطنة وقبول الآخر والتي استهدفت فعالياتها 44 قرية بالمحافظة ستنهي اعمالها الاثنين القادم في قرية ابوان بمركز مطاي بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة .



وذلك لتعزيز العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.



وأضاف المحافظ أن الفعاليات والأنشطة استهدفت على مدار ثلاثة أيام قرية نواي بمركز ملوي، حيث نظمت اللجنة عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات بالمحافظة.



من جانبه تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مدينة ملوي عدد من الفعاليات والانشطة ،بحضور فاطمة عثمان، نائب رئيس المركز .



وأوضح رئيس المركز ان الفعاليات تضمنت أعمال نظافة ودهانات وتمهيد للطرق بالقرية ورفع الإضاءة، وتنفيذ قوافل طبية، وبيطرية تضمنت علاج ورش وتجريع 675 رأس ماشية، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية، لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية للتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.