زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الحسنة 1500م3 في اليوم

أكد المهندس سعيد فوزي فتحي مدير عام مياه منطقة وسط سيناء، أنه يجري العمل من أجل الانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بمدينة الحسنة، لتحقيق زيادة في الإنتاج اليومي للمياه قدره 300 متر مكعب بالإضافة للانتاج السابق ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي 1500 متر مكعب في اليوم، ومواجهة التوسع في الكتله السكانيه .



واشار احمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة ، الي ان هذه التوسعات في المحطة كي تواكب الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز وفق جدول زمني يلتزم به كل رئيس قرية .



ولفت إلى أنه يجري العمل في بناء محطة تحليه مياه الابار لقريه القسيمة للعمل على قوة الإنتاج اليومي لإنتاج 500 متر مكعب في اليوم لتغطية احتياجات القريه والتجمعات المجاورة .



وأكد رئيس المدينة ، على ان الجهود مستمرة من اجل تنفيذ خطة الدولة للتنمية لوضع اكتفاء المياه بالحسنة والقرى التابعة للمركز لاستكمال تنمية وسط سيناء .