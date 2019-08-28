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رياضة

مباراة الزمالك والمقاصة .. أيمن يونس: هدف عبدالله جمعة برازيلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:45 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
محمد رشاد
وصف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، هدف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال مباراة الزمالك و المقاصة بالبرازيلى، وجاء الهدف بذكاء متكامل من اللاعب، وكان متمركزا بشكل جيد.

وقال يونس خلال برنامج "ملعب أون"، المذاع على قناة "on sport" عقب مباراة الزمالك المقاصة، إن العامل البدنى لم يكن كاملًا فى الجزء الهجومي للزمالك، وبن شرقى أضاع فرص كثيرة أمام المقاصة.

وأضاف يونس عقب مباراة الزمالك المقاصة، أن هدف عبد الله جمعة دليل على ثقة اللاعب، وهو مثل اللاعبين البرازيليين العباقرة مثل مارسيلو، وطارق حامد استطاع أن يقوم بتغيير الملعب بفن.

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