كرمه الرئيس.. عالم يكشف عن علاج يوقف نمو الخلايا السرطانية.. فيديو





مشيرا إلى أن ترتيب ذرات الكربون بطريقة معينة ينتج عنها الفحم، وبتغيير الترتيب ينتج الألماس.



من جانبه أكد الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ الطب بجامعة الأزهر، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الجزء الهام في مسيرته العلمية، تطوير علاج العقم، وتقدميه بأسعار بسيطة.



وأوضح الدكتور هاني الشيمي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه عمل على نبات الصفاف، والمشهورة باسم أم الشعور، مشيرا إلى أنه تمكن من الوصول إلى مركبات توقف نمو الخلايا السرطانية، وتم تسجيلها براءة اختراع في جامعتي القاهرة، وهيروشيما اليابانية.





قال الدكتور شريف حسين، أستاذ علوم المواد، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن علم المواد سر الحضارة، والثورة الصناعية الرابعة، المواد الجديدة، والذكاء الاصطناعي.