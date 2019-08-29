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تعليم

شروط ورسوم قبول الطلاب مستنفدي مرات الرسوب بجامعة الأزهر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وافق الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، على قبول طلبات إعادة القيد للطلاب والطالبات مستنفذي مرات الرسوب.

وقال عامر في قراره، أنه سيتم قبول الطلاب مستنفذي مرات الرسوب ولديهم فاصل زمني عامين جامعيين في العام الدراسي 2019-2020.

وأشار إلى أنه سيتم تحصيل رسوم من الطلاب والطالبات لقبول طلباتهم بواقع 430 جنيه رسوم تأخير، بالإضافة إلى 430 جنيه رسوم إعادة قيد.

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