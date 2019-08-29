فتاوى تشغل الأذهان.. لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء.. فهل يبطله.. وأمين الفتوى يوضح معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم

متى يشار بالإصبع في التشهد

شباب يستأجرون ملعب كرة قدم والخاسر يتحمل إيجاره .. حكم الشرع



تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدورهم وتطمئن، ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله؟.

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: أن عدم القدرة على الاستنشاق لا يبطل الوضوء، استنشق على قدر استطاعتك خاصة ممن لديهم حساسية في الجيوب الأنفية وعلى قدر ما يستطيع المسلم يفعل.



ويجزئ في الاستنشاق وصول الماء إلى جزء من الأنف ولا يجب وصول الماء إلى آخر الأنف ولا وصوله إلى الحلق.



وتابع: ننصح بالابتعاد عن الوساوس في الوضوء وغيره، وأنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو عدم الالتفات إليها مطلقا، لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها.



وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في القرآن الكريم تسع وعشرون سورة بدئت بحروف هجائية، تقرأ مقطعة بأسمائها هكذا: ألف. لام. ميم. وكان منها ما بدئ بحرف واحد: {ص} ، {ق} ، {ن} ومنها ما بدى بحرفين: {طه} ، {يس} ومنها ما بديء بثلاثة أحرف: {الم} منها ما بدئ بأكثر: {كهيعص} ، {حم عسق}.



وأضاف شلبي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: لم يرد من طريق صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان للمراد منها؛ ولذلك اختلف الناس فيها اختلافًا كثيرًا، وكان لهم آراء .



وأوضح: العلماء لهم اتجاهين الأول يقول إن الكلمات علمها عند الله ولا نعرف المراد منها وفريق آخر، قال إنها أسماء للسور، والبعض قال إن هذه الحروف أوائل بعض السور مثال على وجه التحدي والإعجاز وتحدى المشركين رغم أنهم آل فصاحة على أن يأتوا بمثل آية من القرآن الكريم.



قال تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.



ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول " ما حكم الإشارة بالإصبع في التشهد ومتى يشار به".



أجاب مجمع البحوث، عبر الفيسبوك، أن الإشارة بالإصبع في التشهد مستحبة عند الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف في موضع استحباب الإشارة.



وأضاف: ذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائمًا يمينًا وشمالًا لا فوق وتحت، وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد ولا يحركها كما.



وأكملت: ذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، وقيل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، أو عند كل تشهد وعليه فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه , فبأي هذه الآراء فعلت فلا شيء عليك وإن تركتها ابتداء فالصلاة صحيحة.



وتلقى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال يقول "شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم ، والحل يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهذا أيضًا حرام.



وتابع: "لا ينبغي أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى".



