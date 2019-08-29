ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:38 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 5556 مخالفة مرورية متنوعة .

وذلك فى تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5162 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال24 ساعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و19 سائقا تحت تأثير المخدرات

ضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات فى حملات أمنية

ضبط أكثر من 48 ألف مخالفة مرورية خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

بقيمة 3.7 مليون دولار.. الكويت تخصص تذاكر سفر لترحيل الوافدين

معاملة الزوجة لزوجها.. خلاف جديد بين تامر أمين ورولين وضاح ..شاهد

بصورة وتعليق.. أبو جبل يحتفل بفوز الزمالك على مصر المقاصة

أسباب الدوالى .. معلومات مثيرة عن دوالى النساء والخصية والقدم .. وطرق علاجها

مصرع شخصين غرقاً وإنقاذ آخرين أثناء السباحة بالسخنة

تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها