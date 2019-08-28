عبد الرازق توفيق يكتب: مع مصر ..أفريقيا على الطريق الصحيح

كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الحمهورية مقالا هاما في عدد الخميس تحت عنوان مع مصر ..أفريقيا على الطريق الصحيح .



وتناول عبد الرازق توفيق خلال مقاله الإنجازات التي حققتها مصر للقارة الأفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن أفريقيا تشهد حالة من النشاط والحيوية على كافة المحاور والأصعدة .



وأشار عبد الرازق توفيق إلى أن أجندة العمل الإفريقي تقوم على التعاون المشترك والاحترام المتبادل والعدالة .



وتناول المقال مجموعة من المحاور الهامة منها الاستثمار في البنية التحتية باعتبارها طريق أفريقيا للتنمية،والحاجة إلى رؤية وتمويل وإدارة للموارد الغنية في أفريقيا، وأيضا روشتة الرئيس السيسي لعلاج مشاكل أفريقيا وأساسها اسكات البنادق، والالتفات للتنمية .



وجاءت أهم العناوين التي تضمنها المقال كالتالي: من فرنسا إلى اليابان السيسي لديه الرؤية والإرادة لتحقيق تطلعات القارة السمراء،التجربة المصرية رؤية عبقرية قابلة للتطبيق في دول القارة السمراء، القاهرة تبذل جهودا مضنية من أجل أن تصل دول القارة السمراء إلى الدولة المستقرة، العلاقات المصرية اليابانية نموذج يحتذى به وتقدير واحترام لمصر ورئيسها.







