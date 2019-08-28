بعد ٤ شهور فقط.. طلاق سيرين سرينغل ويشار ايبيك

أعلن كل من الزوجين سيرين سرينغيل والمغني يشار ايبيك عن عزمهما بدء اجراءات طلاقهما ، خلال الفترة القادمة ، بعد فترة زواج استمرت لشهور معدودة.



وعلقت سيرين عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، انها قدمت دعوى طلاق قبل العيد.



الجدير بالذكر ان الثنائي قد اقاما عدد كبير من الاحتفالات الخاصة بزواجهما في اكثر من دولة حول العالم.



يذكر ان سيرين سرينغل ويشار ايبيك قد تزوجا في شهر مايو العام الماضي،اي ان زواجهم الم يستمر سوى اربعة اشهر فقط.