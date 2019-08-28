ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ٤ شهور فقط.. طلاق سيرين سرينغل ويشار ايبيك

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:44 م
سرينغل ويشار ايبيك
سرينغل ويشار ايبيك
أحمد البهى
أعلن كل من الزوجين سيرين سرينغيل والمغني يشار ايبيك عن عزمهما بدء اجراءات طلاقهما ، خلال الفترة القادمة ، بعد فترة زواج استمرت لشهور معدودة.

وعلقت سيرين عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام ، انها قدمت دعوى طلاق قبل العيد.

الجدير بالذكر ان الثنائي قد اقاما عدد كبير من الاحتفالات الخاصة بزواجهما في اكثر من دولة حول العالم.

يذكر ان سيرين سرينغل ويشار ايبيك قد تزوجا في شهر مايو العام الماضي،اي ان زواجهم الم يستمر سوى اربعة اشهر فقط.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نكشف حقيقة تمرد طارق حامد على الزمالك

أول رد من ريهام سعيد بعد وقفها عاما عن العمل الإعلامي

الأعلى للإعلام يقرر منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات لمدة عام

تعليق مرتضى منصور على تواجد جنش فى استاد برج العرب خلال مباراة المقاصة

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

العلاوات الخمس.. 9 محطات مهدت لتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح اصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان