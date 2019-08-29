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محافظ الشرقية يكلف بفتح مراكز الشباب والمكتبات العامة أمام الطلاب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:03 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية استغلال الإجازة الصيفية وفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

فيما أكدت رانيا حشيش، مدير مكتبة مصر العامة أن المكتبة تستعد لتنظيم ندوة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عن أهداف التنمية المستدامة للشباب تنفيذًا لمبادرة القيادات الشبابية ورواد الأعمال المبتكرين.

وأشارت مديرة المكتبة إلى استمرار أنشطة الأجازة الصيفية بالمكتبة لتحقيق الاستفادة منها والتزود بالمعرفة لأعضاء المكتبة من خلال تقديم دورات وندوات لتعليم المهارات اليدوية للمساعدة في عمل مشروعات أكبر في المستقبل.

وأضافت أن المكتبة تنظيم عروض مسرحية لفريق مسرح المكتبة من الشباب والأطفال وأنشطة فنية (الرسم -الموسيقي) وثقافية وورش عمل لتنمية الحس الفني وتشجيع الأعضاء على القراءة والتزود بالمعرفة والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية لتقديم جيلًا مبدعًا قادرعلى العطاء وبناء المجتمع.

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