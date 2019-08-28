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فن

محمد صبحى يعلن انتهاء عرض مسرحية خيبتنا فى هذا التوقيت

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:51 م
محمد صبحى
محمد صبحى
أحمد البهى
قرر الفنان محمد صبحي انهاء عرض مسرحيته خبيتنا يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث من المقرر ان يبدأ بعدها التحضير لعرض مسرحي جديد.

كان محمد صبحى قد أعلن عن استعداده لعمل مسرحى جديد يتعاون فيه مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، لعرضها خلال الفترة القادمة.

مسرحية "خيبتنا"، يتم عرضها علي مسرح مدينة سنبل والذي يملكه محمد صبحي ويشاركه في بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سميرة عبد العزيز وسماح السعيد.

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