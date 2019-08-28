التضامن: العقبة فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رد المالية الاموال



وتابع ان حساب العلاوات الخاصة للمعاشات 100% ضمن الاجور المتغيرة موضحًا أن وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات.



واستكمل ان ما كان يعطل قانون التأمين الاجتماعي الجديد لعام 2019 اموال التأمينات وكيفية رد وزارة المالية لها حيث تم عمل دراسة متخصصة لهذا الامر.





قال عمر حسن مستشار وزارة التضامن للتأمينات الاجتماعية انه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ عام 1987 وتضم الاجر الاساسي كل 5 سنوات.واضاف فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم " إن بعض المواطنين ذهبوا إلى المحكمة لرفع قضية لضم العلاوات الخاصة كما كان قبل 2005 .