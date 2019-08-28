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التضامن: العقبة فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رد المالية الاموال

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:45 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال عمر حسن مستشار وزارة التضامن للتأمينات الاجتماعية انه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ عام 1987 وتضم الاجر الاساسي كل 5 سنوات. 

واضاف فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم " إن بعض المواطنين ذهبوا إلى المحكمة لرفع قضية لضم العلاوات الخاصة كما كان قبل 2005 .

وتابع ان حساب العلاوات الخاصة للمعاشات 100% ضمن الاجور المتغيرة موضحًا أن وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات.

واستكمل ان ما كان يعطل قانون التأمين الاجتماعي الجديد لعام 2019 اموال التأمينات وكيفية رد وزارة المالية لها حيث تم عمل دراسة متخصصة لهذا الامر.

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