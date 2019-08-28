مصطفى الفقي: مصر تتمتع بتوازن كبير في العلاقات الخارجية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر تسير بنجاح أجهزتها الخارجية في علاقاتها مع الدول، موضحا أن هناك إدارة مختصة في وزارة الخارجية مهمتها إعداد تقارير عن الانتخابات في الأوضاع السياسية في العالم، فضلا عن طرح توقعات محتملة لنتائج الانتخابات.



وأشار "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن التوازن الكبير والواضح في علاقات الدولة المصرية الخارجية أكثر ما يميزها حاليا، مؤكدا أنه أحيانًا الدول تهتم بخصمها القوي أكثر من صديقها المضمون، معتقدًا أن مصر خرجت من الدوران في الفلك الأمريكي.



ونوه إلى أن مصر الآن تراقب الأوضاع في العالم، وفي مرحلة تحسين علاقاتها الخارجية، مؤكدا أن مصر تغيرت كثيرا بدليل وجود جيش قوي والمكانة الدولية مرتبطة بقوة "الجيش".