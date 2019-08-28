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أخبار العالم

العراق يسلم الكويت وثائق استولى عليها منذ حرب الخليج

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:41 م
علما العراق والكويت
علما العراق والكويت
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الخارجية العراقية إعلانها عن تسليمها الكويت دفعة من المحفوظات الكويتية الموجودة لدى العراق منذ الحرب عام 1990.

وقالت الخارجية العراقية في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سلمت وزارة الخارجية ممثلة بالوفد العراقي الذي ترأسه السفير، حازم اليوسفي، وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف رئيس لجنة المحفوظات الكويتية، دفعة من المحفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الجانب الكويتي".

وأوضحت أن المحفوظات اشتملت على 42 ألف كتاب تعود لجامعة الكويت، والمكتبة الوطنية، وجرى نقلها عبر أربع طائرات عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية، في 27-28 أغسطس الجاري، إلى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي.

وأكد وكيل الوزارة "إصرار العراق حكومة على محو جميع آثار الغزو الصدامي، وبذل أقصى الجهود لتسليم بقية الكتب قبل انتهاء العام الحالي، ويأتي ذلك التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخراها قرار 2017 لسنة 2013".

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