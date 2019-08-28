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رياضة

مدير الاهلي: الطفرة الإنشائية بالنادي جزء من خطة مجلس الإدارة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعادته بافتتاح المنطقة الترفيهية الجديدة، بفرع النادي بمدينة نصر، موكدًا أنه يأتي استكمالًا للانجازات التي يقوم بها مجلس إدارة النادي منذ توليه المهمة، خاصة على مستوى المنشآت.

وأكد مرجان، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان حريصًا على أن يقام حفل افتتاح المنطقة الترفيهية بمشاركة أولاد وبنات النادي، الذين قدموا عروضًا رائعة في الباليه الأرضى والسباحة التوقيعية، ووجّه الشكر للمشرفين على تدريبهم؛ سواء إدارة المكتبات أو جهاز الألعاب المائية.

وشدد مرجان، على أن مجلس الإدارة يسعى دائمًا لتوفير احتياجات أعضاء الجمعية العمومية وبما يليق باسم النادى الأهلي.

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