الاكتئاب واضطرابات الأكل.. أمراض تقترن بالإصابة بداء كرون

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من داء كرون أو كما يعرف بيننا بالتهاب القولون، فهم أكثر عرضة بنسبة 60 ٪ لتشخيص القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل، وهو ما كشفه الباحثون في معهد كارولينسكا.



وقام الباحثون في السويد بتحليل بيانات 6400 طفل في آخر دراسة أجريت لكشف الأمراض التي تقترن بالاصابة بمرض كرون، وقد وجدوا أن 17٪ من الأطفال الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء قد حصلوا على تشخيص نفسي ، على النقيض من ذلك ، كان المعدل 12 ٪ فقط من الإصابة بأمراض نفسية للأطفال الأصحاء.



وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وبالأخص الاكتئاب، والارق.



وقام الباحثون في السويد بتحليل البيانات من 6400 طفل ، وتتبعها لمدة تسع سنوات في المتوسط، ووجدوا أن حوالي 17 في المائة من الأطفال الذين يعانون من هذه الإصابة بداء كرون والتهاب الأمعاء قد تم تشخيصهم بالإصابة بأمراض نفسية.



وعلى النقيض من ذلك ، كان معدل القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى 12 في المائة فقط للأطفال الأصحاء، و 10 في المائة للأطفال الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.



ويدعي العلماء أن هذا يعني أن خطر الاضطرابات النفسية أعلى 1.6 مرة بين الأطفال الذين يعانون من مرض التهاب القولون التقرحي أو المعروف علميا باسم داء كرون، حيث ان كلاهما من الأمراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال ، وكلاهما غير قابل للشفاء.



ويعتقد أن مرض كرون والتهاب الأمعاء يؤثر على حوالي ثلاثة ملايين أمريكي ، وأكثر من 300000 شخص في المملكة المتحدة و 85000 أسترالي، ولقد عرف العلماء بالفعل أن البالغين الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء قد واجهوا خطرًا متزايدًا في الاضطرابات النفسية.