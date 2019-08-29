عمر حسن: قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى أنصف الهيئة القومية للتأمين

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، إن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على أموال المعاشات وعدم تأثير على أصحاب المعاشات، مشددا على أن حكم المحكمة الإدارية في عام 2018 قضى بصرف العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، حتى جاء حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير عام 2019 بحسب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.





وأضاف مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حكم الإدارية العليا الذى صدر فى فبراير 2019 قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة التى يتحسب عليها المعاش ولم يقض بإضافة 80% من العلاوات الخاصة بمعاش الأجر المتغير .





وأشار مستشار وزيرة التضامن إلى أن هيئة التأمينات تقوم بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100 % من الأجر المتغير وليست 80% مما يؤكد انهم يحصلون على حقوقهم، مشددا على أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80%.





كما قضى الحكم المشار إليه ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وإن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 % سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات.





وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قد أصدرت اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.





تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام ، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتدوله عارى تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث إنتهت الجمعية العومية إلى عدم إستفادة المودعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات.





وتوضح الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.





وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم إستفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.





حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى:





يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق.



