رئيس صندوق التأمين الاجتماعىّ: أصحاب المعاشات حصلوا على العلاوات الخمسة وليس لهم حق فيها

قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعىّ بالهيئة العامة للتأمينات، إن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات كانت تُحسب للعاملين أثناء وجودهم فى الخدمة ضمن الأجر المتغير بنسبة 100% وليست بنسبة 80%، موضحا أنه عند خروجهم على المعاش تم ضمها ضمن العناصر الأساسية لحساب المعاش، مما يؤكد حصول أصحاب المعاشات على هذه العلاوات الخمسة.



وأضاف "عبد الهادي، في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الحكومة حريصة على حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، دون الانتقاص منها.



وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قد أصدرت اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.



تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام ، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتداوله عار تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العومية إلى عدم إستفادة المودعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.



ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات٫ وتوضح الهيئة آن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.



وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.



حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى:



تعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق.



وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى.