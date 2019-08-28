أول تعليق من احمد موسى على حقيقة سعر البنزين فى اليابان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن عندما يذهب لأي بلد، يتحدث مع المواطنين لمعرفة الأسعار، كاشفا أنه في الأيام الماضية تقابل مع أحد المواطنين المصريين وتحدث عن أسعار السيارات والضرائب، واللحوم.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الحديث تطرق الى الدخول فى أسعار البنزين، وأن هذا المواطن أكد أن سعر لتر البنزين "غالى جدًا"، موضحًا أن هذا المواطن يعيش فى اليابان منذ 10 سنوات، أكد لهم أن لتر البنزين فى اليابان بـ 15 دولارا، موضحا أنه نقل المعلومة بناء على ما اخبروه به.



وأشار أحمد موسى إلى أن سعر لتر البنزين فى اليابان، دولار ونصف الدولار وليس 15 دولارا، وتابع: أن هناك مجموعة من الأشخاص نشروا اخبارا بأنى أقول أن سعر البنزين فى اليابان بـ 15 دولار.



وقال الإعلامي أحمد موسى فى حلقة سابقة إن مصر توفر البنية التحتية من كهرباء وغاز للمستثمرين، علاوة على الاستقرار الأمني الذي يجعل مصر بيئة استثمار جيدة، ويأتي في مقدمة الاستثمارات في مصر الياباني، وأن سعر لتر البنزين في اليابان حوالي 15 دولارًا، مرددًا «ربما هو أغلى لتر بنزين في العالم هنا في اليابان».



وسخر أحمد موسى من الفرق بين تناول المصريين واليابانيين للفاكهة، مشيرًا إلى أن المصريين يأكلون في الوجبة الواحدة ما يقرب من 3 كيلو تفاح و2 كيلو عنب، أما اليابانيون فيتعاملون مع الفاكهة بالواحدة.



وأشار إلى أن التفاحة الواحدة في اليابان بحوالي 2 دولار؛ منوهًا بأن الحياة مرتفعة في اليابان.



وأكد أحمد موسى أن هناك ارتفاعًا في عدد كبار السن في اليابان، موضحا أن عدد الوظائف الموجود أكبر من عدد الموظفين وذلك للاعتماد على الإنسان الآلي.



وتحدث الإعلامي عن التقدم في الصحة والتعليم في اليابان، وكيف يستعدون لإطلاق أسرع قطار في العالم الذي يطلقون عليه «الرصاصة».



وأشار أحمد موسى إلى أن صادرات اليابان تتجاوز 670 مليار دولار، وتعد ثالث أقوى دولة اقتصاديًا على مستوى العالم.