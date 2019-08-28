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رياضة

الزمالك والمقاصة.. عادل مصطفى يعلق على عدم احتساب ركلة جزاء لـ عمرو مرعي.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:55 م
عادل مصطفى
عادل مصطفى
محمد رشاد
قال عادل مصطفى المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن الشوط الثانى قدم فريقه مستواه الطبيعى عكس أول 35 دقيقة فى الشوط الأول أمام الزمالك، وكان التحضير بطيئا.

وأضاف المدرب العام عقب مباراة الزمالك والمقاصة فى تصريحات لقناة "أون سبورت"، توقيت هدف الزمالك فى شباكنا هز لاعبينا، والزمالك عنده جاهزية أكثر مننا بسبب لعبه مباراتين".

وعلق عادل مصطفى عقب مباراة الزمالك والمقاصة على عدم احتساب ركلة جزاء عمرو مرعى قائلًا: "سقوط عمرو مرعى فى منطقة جزاء الزمالك أكيد ركلة جزاء ولا أعلم لماذا لم يتم احتسابها".

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