أبوزيد يكشف عوائد إنشاء مدينة صناعية يابانية بمحور قناة السويس

قال الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن دعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس، دعوة بالغة الأهمية فى اطار سعى الدولتين لتوطيد العلاقات الاقتصادية .





وأوضح مصطفى أبو زيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مدينة صناعية يابانية بمحور قناة السويس يحقق عدة أهداف للدولة المصرية تتمثل فى، توطين الصناعات المعتمدة على التكنولوحيا المتقدمة وبالتالى تحقيق مستهدفات مصر فى تعميق التصنيع المحلى المتطور، توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة انطلاقة جديدة للصناعات والمنتجات اليابانية للسوق الأفريقية عبر البوابة المصرية خاصة بعد تفعيل التجارة الحرة.





وتابع: أضف إلى ذلك تنمية الصناعات المصرية كثيفة التشغيل، إضافة إلى الصناعات البترولية والدوائية الإلكترونية وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية.



