الزمالك والمقاصة.. عماد متعب: أخطاء لاعبي المقاصة لم يستفد بها الزمالك

قال عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن لاعبى فريق مصر المقاصة ارتكبوا أخطاء عددية خلال سير اللقاء اليوم أمام الزمالك وأبرزها الارتكاز فى وسط الملعب .



وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " ON SPORT " عقب مباراة الزمالك والمقاصة، لابد من استغلال لاعبى الزمالك استغلال الفرص السهلة التى تواجدت وتسجيل أكبر عدد من الأهداف مثل المباريات الأفريقية، ولكن أهدروا العديد من الفرص.



وكانت نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة هي فوز الفارس الأبيض هدف نظيف لصالح عبد الله جمعة بعد تسديدة قوية فى الدقيقة 10 من زمن اللقاء، لينتزع نادي الزمالك ضد مصر المقاصة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة الاتحاد السكندري.