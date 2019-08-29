التأمينات الاجتماعية: حكم الإدارية العليا لم يشمل زيادة 80% ..فيديو

قال سامى عبد الهادي رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن إن العلاوة الخاصة كانت تقرر بنسبة من الأجر الأساسي وتعتبر عنصرًا من عناصر الأجر المتغير لمدة 5 سنوات وبعد انقضائها تعتبر عنصرًا من عناصر الأجر الأساسي.





وأضاف عبد الهادي فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى"، أنه خلال الـ5 سنوات يتم تحصيل اشتراك تأمينات اجتماعية كعنصر من عناصر الأجر المتغير وتدخل فى حساب معاش الأجر المتغير لو صاحب المعاش طلع قبل انقضاء الخمسة سنوات.





وتابع أن الحكم الذى صدر اليوم لتأييد حق مكفول بالدستور والقانون أن هذه العلاوة احد عناصر الأجر المتغير وتدخل فى عناصره بنسبة 80% من قيمتها، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية تأخذ العلاوة وبكامل قيمتها بنسبة 100% وتدخل فى حساب معاش الأجر المتغير.





واستكمل أن هناك مطالب بعد حساب الأجر المتغير تتم إضافة عليه 80% من العلاوة على معاش الأجر المتغير وهذه الزيادة لم يشملها منطوق الحكم.