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أحمد موسى يطالب جمال ريان وفيصل القاسم بالتطهر من وباء الجزيرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:18 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو
وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى جمال ريان وفيصل القاسم، قائلًا "تطهروا من الوباء الذى تعيشون فيه، أنتوا عندكم وباء اسمه قناة الجزيرة". 

وأضاف أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المذيعة الجزائرية حسينة أوشان استقالت من قناة الجزيرة الإرهابية، عليكم أن تفعلوا مثل ما فعلت. 

وأوضح أحمد موسى أن "حسينة" ليست الأولى التى تهرب من هذه القناة، فهناك كثيرون هربوا من تلك القناة، مؤكدًا أن قناة الجزيرة كانت تقف ضد الجيوش العربية.

وأشار أحمد موسى إلى أن "حسينة" عرفت هدف الجزيرة طول عملها فى تلك القناة لمدة 5 سنوات، موضحًا أنها قالت إن هذه القناة عار على من يعمل فيها أو يتابعها.

وأوضح أحمد موسى أن قناة الجزيرة تعمل لحساب إسرائيل، مطالبًا جمال ريان وفيصل القاسم، بترك قناة الجزيرة وعدم العمل فيها.

وتابع أحمد موسى أن من يعمل فى القناة يتلقى تعليمات، وجميعهم أصبحوا أوراقًا محروقة يستخدمونها وقت ما يردون، وأن الأيام المقبلة ستشهد استقطاب مجموعة جديدة من العاملين كانوا يعملون فى الماضي وكان لهم مشاهدون.

وكشف أحمد موسى أن حسينة تمتلك شجاعة أكثر من الرجال التى تعمل فى القناة الإخوانية، وأنها قدمت استقالة مسببة.

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