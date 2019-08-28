الزمالك والمقاصة.. وليد هويدي: لاعبونا كانوا خارج نطاق الخدمة.. فيديو

قال وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة، إن اللاعبين فى الشوط الأول أمام الزمالك كانوا "خارج نطاق الخدمة"، ولم نكن فى مستوانا وذلك عقب لقاء الزمالك والمقاصة.



وأضاف هويدى فى تصريحات خاصة لقناة "on sport"، عقب لقاء الزمالك والمقاصة قائلًا: "بعد اجراء التغيرات فى الشوط الثانى بدأنا نظهر بمستوى جيد أمام الزمالك وسنتعلم من درس اليوم و نعتبرها مرحلة من مراحل الاعداد للدورى، ومع الوقت سيرتفع مستوى الفريق".



وأردف هويدي عقب لقاء الزمالك والمقاصة قائلًا:" لنا ضربتي جزاء لم يتم احتسابهم، والحكام لسه مادخلوش "فورمة" المباريات لذلك ضربة جزاء عمرو مرعى بالأخص لو تم احتسابها كانت ستغير مجريات المباراة".



وكانت نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة هي فوز الفارس الابيض هدف نظيف لصالح عبد الله جمعة بعد تسديدة قوية فى الدقيقة 10 من زمن اللقاء، لينتزع نادي الزمالك ضد مصر المقاصة بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس مثير لمواجهة الاتحاد السكندري.