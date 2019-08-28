نتائج ملحق مجموعات دوري أبطال أوروبا.. أياكس يعبر وكلوب بروج يلاحقه إلى المجموعات

أقيمت مباريات اليوم الثاني من عودة مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء، وشهدت 3 لقاءات كان أبرزها مباراة أياكس.





أوقعت القرعة فريق أياكس أمام أبويل نيقوسيا القبرصي بهدفين لهدف بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.





وفي الدور نفسه تمكن فريق كلوب بروج البلجيكي بعد الفوز على لاسك لينز النمساوي في التأهل بعد بهدفين لهدف حيث نجح في تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب .





كما حجز سلافيا براغ التشيكي مقعدا بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة على كلوج الروماني .



