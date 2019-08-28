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رياضة

نتائج ملحق مجموعات دوري أبطال أوروبا.. أياكس يعبر وكلوب بروج يلاحقه إلى المجموعات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:18 م
صورة أرشفية لـ أياكس
صورة أرشفية لـ أياكس
أحمد هاني
أقيمت مباريات اليوم الثاني من عودة مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء، وشهدت 3 لقاءات كان أبرزها مباراة أياكس.

أوقعت القرعة فريق أياكس أمام أبويل نيقوسيا القبرصي بهدفين لهدف بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

وفي الدور نفسه تمكن فريق كلوب بروج البلجيكي بعد الفوز على لاسك لينز النمساوي في التأهل بعد بهدفين لهدف حيث نجح في تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب .

كما حجز سلافيا براغ التشيكي مقعدا بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة على كلوج الروماني .

من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 يوم 29 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من الأدوار التمهيدية وتحديد بقية المتأهلين إلى مرحلة المجموعات عندما يصل العدد إلى 32 فريقًا، وسيتم فيها تقسيم الفرق إلى أربع مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق وأدائه في السنوات الأخيرة.

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