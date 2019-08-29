ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بطب بيطرى وتمريض القاهرة اليوم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:55 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تستقبل اليوم، كليتى الطب البيطري والتمريض بجامعة القاهرة الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020 لإجراء الكشف الطبي لهم.

وكانت جامعة القاهرة قد اعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد.

وجاء بالجدول ان يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر ، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).

وحسب الجدول المعلن، يوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات، و 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلي حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

جامعة القاهرة تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

جامعة القاهرة في أسبوع.. إعلان شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية.. 600 جنيه مكافأة لـ معيدي الجامعة.. وننشر مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

علاج مرضى فيروس c.. جامعة القاهرة تستعد للكشف الطبي على الطلاب

جامعة القاهرة: بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد .. 27 الجاري

للطلاب الجدد بجامعة القاهرة.. اعرف معاد كليتك لإجراء الكشف الطبي

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

أردوغان يعلن موقفه بشأن شراء طائرات إف - 35 الأمريكية

الزمالك يزف بشرى سارة لـ عبد الله جمعة عقب تأهل الفريق لـ نصف نهائى كاس مصر

حظك اليوم الخميس 29 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

بـ طريقة مميزة.. محمود علاء يحتفل بتأهل الفريق لنصف نهائي كاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها