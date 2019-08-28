المنيا يتدرب بقوة بمعسكر القاهرة استعدادا لـ ودية كوكاكولا.. صور

ادي فريق المنيا اليوم الأربعاء، تدريبا قويا على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة ضمن استعدادات الفريق لدوري الممتاز "ب".



وشهد المران محاضرة قصيرة من سمير كمونه مدرب الفريق التي طالب فيها اللاعبين ببذل مزيد من الجهد سعيا لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، وحثهم فيها على التركيز الشديد لرفع اسم عاليا خلال الموسم الجديد.



كما شهدت بعض التدريبات تحت إشراف محمد دكروري مخطط الأحمال، ثم تدرب الفريق على الكرات العرضية بعدما خصص كمونه وقتا لعمل عرضيات، لتدريب الفريق على تلك المواقف.



ويستعد فريق المنيا لخوض ثالث ودياته بمعسكر القاهرة أمام فريق كوكاكولا عصر غد الخميس استعدادا لدوري الممتاز.



ويتواجد الفريق حاليا بمعسكر مغلق بالقاهرة بدءا من السبت الماضي وينتهي 4 سبتمبر المقبل.