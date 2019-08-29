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مصطفى الفقى: مصر تسعى لفتح آفاق جديدة مع الدول الأخرى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:33 ص
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى
خالد محيي الدين
قال مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن مصر خرجت من المدار الأمريكي، واستطاعت تكوين علاقات قوية مع دول آسيوية وأوروبية كبرى، مؤكدًا أن مصر تسعى لفتح آفاق جديدة في الدول الأخرى.

وأضاف مصطفى الفقى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن التوازن الذي تحققه مصر مطلوب للغاية في علاقاتها مع الدول الأخرى، موضحًا أنها توقفت عن اتخاذ مواقف حادة ضد بعض الدول.

ونوه مصطفى الفقى، بأن موقف مصر من الحملة على إيران واضح، حيث لا تقود الدولة المصرية تلك الحملة الحادة ضد إيران، كما كان يحدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، نظرا لإدراك مصر الحالي بالمصالح المتبادلة والمشتركة على كل دول العالم.

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