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ديني

هل يستطيع البشر رؤية الله في الدنيا بالعين.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:28 م
هل يمكن رؤية الله
هل يمكن رؤية الله في الدنيا
محمود ضاحي

ورد سؤال لشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يستطيع البشر رؤية الله في الدنيا بالعين".

قال أمين الفتوى، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار، إن جمهور العلماء أكد أنه يجوز عقلا رؤية الله في الدنيا.

وأضاف: أما من ادعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة فهو ضال..وقد استدل أهل السنة على إمكان رؤية الله في الآخرة بالكتاب والسنة والإجماع:أما استدلالهم بالقرآن فبعدة آيات:أولا: قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}.. [القيامة : 22 - 23].ثانيا: قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}.. [المطففين : 15].


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