ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سرس الليان يضم سيكا لمدة موسمين لدعم هجومه

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:26 م
صدى البلد
مالك خالد :
نجح مسئولو نادي سرس الليان فى استعاده مهاجم الفريق أحمد سالم "سيكا"، لدعم هجومهم خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ووقع اللاعب أحمد سالم سيكا على عقود الانضمام لصفوف سرس الليان لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني لسرس الليان.

وقال "سيكا"، إنه "سعيد بالعودة لبيتي من جديد، وأسعي مع الفريق لتحقيق الصعود خلال الموسم الجديد لدوري القسم الثاني، خاصة أن سرس الليان شهد بدايتي مع الكرة، وأتطلع لإسعاد جماهيره الكبيرة".

وسبق لـ"سيكا"، اللعب لعدة فرق منها سرس الليان والإعلاميين والنصر وسوهاج، قبل العودة لسرس الليان من جديد.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

العلاوات الخمس.. 9 محطات مهدت لتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح اصحاب المعاشات

مصرع شخصين غرقاً وإنقاذ آخرين أثناء السباحة بالسخنة

مخبأة داخل حقائبه.. ضبط طبنجة مع راكب مصري في مطار القاهرة

ملخص وهدف فوز الزمالك على المقاصة فى ربع نهائى الكأس .. فيديو

الذهب يتراجع بفعل مبيعات لجني الأرباح وصعود الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان