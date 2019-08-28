سرس الليان يضم سيكا لمدة موسمين لدعم هجومه

نجح مسئولو نادي سرس الليان فى استعاده مهاجم الفريق أحمد سالم "سيكا"، لدعم هجومهم خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.





ووقع اللاعب أحمد سالم سيكا على عقود الانضمام لصفوف سرس الليان لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني لسرس الليان.





وقال "سيكا"، إنه "سعيد بالعودة لبيتي من جديد، وأسعي مع الفريق لتحقيق الصعود خلال الموسم الجديد لدوري القسم الثاني، خاصة أن سرس الليان شهد بدايتي مع الكرة، وأتطلع لإسعاد جماهيره الكبيرة".



