تأييد برلماني لدعوة أبو العينين لليابان لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس.. وبرلمانيون: قوة إضافية لاقتصاد الدولتين.. وتحقق مستهدفات مصر فى توطين الصناعات التكنولوجية المتطورة

أبوزيد: إنشاء مدينة صناعية يابانية يحقق مستهدفات مصر فى توطين الصناعة التكنولوجية

متولى: إنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر قوة إضافية لاقتصاد الدولتين

البطيخى: تعمق صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية





أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أن مصر لديها تشريعات قوية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقبل أيام وافق البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات كما لو كانت تلك التوسعات مشروعا جديدا، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير .





وأشار أبو العينين إلى أن أرقام التعاون بين مصر واليابان زادت عن السنوات الماضية ولكنها لا تعكس قوة البلدين "مصر واليابان" فكلاهما بلد عظيم، ولا يعكس الإقبال الكبير وقوة ما يحدث فى أفريقيا من تطور، فطريق التنمية والتقدم فى أفريقيا يبدأ من مصر فهي بوابة القارة السمراء، فعلينا الاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب، ويكون ذلك بخلق مدينة يابانية صناعية خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط، فمصر ليست بوابة لـ 100 مليون نسمة فقط ولكن للسوق الأفريقية "مليار و 200 مليون نسمة" يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.





وأكد أبو العينين أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة سيحقق نقلة كبيرة بين البلدين، مقترحا تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الانجازات بين مصر واليابان وأفريقيا .





وفى هذا السياق قال الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس اللجنة الأقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن دعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس، دعوة بالغة الأهمية فى اطار سعى الدولتين لتوطيد العلاقات الأقتصادية.





وأوضح مصطفى أبو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أن انشاء مدينة صناعية يابانية بمحور قناة السويس يحقق عده أهداف للدولة المصرية تتمثل فى، توطين الصناعات المعتمدة على التكنولوحيا المتقدمة وبالتالى تحقيق مستهدفات مصر فى تعميق التصنيع المحلى المتطور، توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة أنطلاقة جديدة للصناعات والمنتجات اليابانية للسوق الافريقية عبر البوابة المصرية خاصة بعد تفعيل التجارة الحرة.





وتابع: أضف إلى ذلك تنمية الصناعات المصرية كثيفة التشغيل، إضافة إلى الصناعات البترولية والدوائية والألكترونية وصناعة السيارات والاجهز الكهربائية.





وأضاف أبو زيد أن أنشاء بنك يابانى بمصر يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات اليابانية وبالتالى زيادةمشاركة القطاع الخاص فى معدلات النمو عن طريق المشاريع التنموية، مشيرا إلى ان حسب تقرير البنك الدوى فإن القطاع الخاص ساهم بنسبة 1.3 فى معدل نمول الناتج القومى المحلى.





ومن جانبه أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس والاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب بعد موافقة البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات.





وأكد سمير البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن وجود مدينة صناعية يابانيه بمحور قناة السويس إضافة إلى المدينة الروسية المقرر إنشائها بإستثمار 7 مليارات دولار تمثل دعم كبير للصناعة المصرية واستراتيجيتها فى توطين الصناعات المتقدمة، لا سيما وأن اليابان من أكبر الدول المتقدمة فى صناعة السيارات والادوات الكهربائية والالكترونية.





واوضح عضو لجنة الصناعة أن مصر تقدم كل اوجه الدعم المتاحة لإنشاء مدن صناعية جديدة عن طريق توفير كافة المرافق اللازمة، إضافة إلى قانون الاستثمار الذى دعم المستثمرين الإجانب بمزيد من التسهيلات لدعم الاستثمارات المباشرة.





وفى سياق متصل قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود الشركاء الأجانب باستثمارات ومشاريع ومدن داخل الدولة المصرية مهم للغاية فى دعم الاقتصاد المصرى والشريك الاجنبى خاصة بعد تسهيلات الاستثمار التى قدمتها مصر.





وأشاد طارق متولى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني الشركاء اليابانيين لتأسيس بنك ومنطقة صناعية بقناة السويس والاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب بعد موافقة البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة، على إعفاء التوسعات فى المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات.



