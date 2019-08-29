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التعليم: لدينا 10 مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويمكن زيادتها ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:01 ص
مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أيمن سيد
قال نائب وزير التعليم للتعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد إن أوضح الأمثلة على المبادرات الجديدة مبادرة إنشاء مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

وأضاف نائب وزير التعليم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، أن هذه التجربة تعتبر رائدة، حيث بدأت كجزء من مجمع تكنولوجي ولديها مناهج متطورة على غرار مؤسسة بيرسون فى إنجلترا والدراسة كلها باللغة الإنجليزية. 

وتابع نائب وزير التعليم أنه يستطيع الطالب بعدها أن يكمل دراسته الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تركز على اكتساب المهارات العملية ليكون الفنى مؤهل للمصانع. 

وأكد نائب وزير التعليم أن هذا الأمر مهم للغاية فى الصناعة ولرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن إجمالي هذه المدارس 10 على مستوى الجمهورية ويمكن زيادة عددها قبل الدراسة.

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