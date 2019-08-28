اهم الاخبار : ارتفاع تاريخي فى اسعار الذهب.. غضب بريطاني بعد تعليق عمل البرلمان.. جريمة ريهام سعيد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 28-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، نستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
الذهب يتراجع بفعل مبيعات لجني الأرباح وصعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات " اقرأ المزيد ".
الزمالك يتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على المقاصة
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية " اقرأ المزيد ".
100 % لأصحاب المعاشات .. عمومية الفتوى والتشريع تحسم الجدل حول العلاوات الخاصة
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير " اقرأ المزيد ".
ارتكبت جريمة .. تعرف على حيثيات قرار منع ظهور ريهام سعيد بوسائل الإعلام
أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد حلقة رأى فيها أن المذيعة أساءت للمرأة المصرية "اقرأ المزيد ".
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. عبر هذا الرابط
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدوري الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 " اقرأ المزيد ".
أول رد من ريهام سعيد بعد وقفها عاما عن العمل الإعلامي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة "اقرأ المزيد ".
تجديد حبس فتاة العياط 30 يوما بعد قبول استئناف النيابة العامة
قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس فتاة العياط 30 يوما على ذمة التحقيق بعد قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيلها فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته باستدراجها والشروع فى اغتصابها. " اقرأ المزيد "
الاتفاق تم.. هذا هو مدرب النادي الأهلي الجديد
بات مجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول وذلك عقب عدد من الاجتماعات من لجنة التخطيط والاستقرار على اسم المدير الفني" اقرأ المزيد ".
قرار جونسون بتعليق البرلمان يثير غضب أكثر من نصف مليون بريطاني
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أكثر من نصف مليون بريطاني وقعوا بالفعل على عريضة ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان، والذي أقرته الملكة إليزابيث الثانية" اقرأ المزيد ".
الذهب يتراجع بفعل مبيعات لجني الأرباح وصعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات " اقرأ المزيد ".
الزمالك يتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على المقاصة
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية " اقرأ المزيد ".
100 % لأصحاب المعاشات .. عمومية الفتوى والتشريع تحسم الجدل حول العلاوات الخاصة
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير " اقرأ المزيد ".
ارتكبت جريمة .. تعرف على حيثيات قرار منع ظهور ريهام سعيد بوسائل الإعلام
أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد حلقة رأى فيها أن المذيعة أساءت للمرأة المصرية "اقرأ المزيد ".
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. عبر هذا الرابط
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدوري الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 " اقرأ المزيد ".
أول رد من ريهام سعيد بعد وقفها عاما عن العمل الإعلامي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تتكلم في بعض حلقاتها السابقة عن السمنة "اقرأ المزيد ".
تجديد حبس فتاة العياط 30 يوما بعد قبول استئناف النيابة العامة
قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس فتاة العياط 30 يوما على ذمة التحقيق بعد قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيلها فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته باستدراجها والشروع فى اغتصابها. " اقرأ المزيد "
الاتفاق تم.. هذا هو مدرب النادي الأهلي الجديد
بات مجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول وذلك عقب عدد من الاجتماعات من لجنة التخطيط والاستقرار على اسم المدير الفني" اقرأ المزيد ".
قرار جونسون بتعليق البرلمان يثير غضب أكثر من نصف مليون بريطاني
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أكثر من نصف مليون بريطاني وقعوا بالفعل على عريضة ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان، والذي أقرته الملكة إليزابيث الثانية" اقرأ المزيد ".