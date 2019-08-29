أحمد موسى: التنظيم الإرهابي يتعرض لضربات كل يوم ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك واحدا من أعضاء التنظيم الإرهابي يدعى "أيمن عزام" قام بنقل معلومات من صفحة على فيسبوك خاصة بـ عماد الدين السيد مخرج الأفلام المضروبة بقناة الجزيرة.





وجاء في الصفحة "اعتقد انه آن الأوان أننا نعترف بالحقيقة اللى كنا شايفين عليها علامات من زمان، بس نتجاهلها وهي ان قيادات الجماعات الارهابية متورطين فى دم المواطنين الذين قتلوا".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذا المخرج كتب أيضًا أن طمع الإخوان فى السلطة والحفاظ على مناصبهم جعلهم يدخلون فى حرب خاسرة من أول دقيقة، والجماعات كانت تستخدم دماء الشباب من أجل الحفاظ على السلطة.





وأوضح أحمد موسى، أن التنظيم الإرهابي يتعرض لضربات كل يوم، أعضاء الجماعة الارهابية يفضحون أنفسهم يومًا بعد الأخر.



