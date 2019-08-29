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تعليم

فتح باب التظلم من نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. اليوم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم الفني
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان إن باب التظلمات سيظل مفتوحًا مدة أسبوعين فقط.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اعتمد نيابة عن وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 /2019.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبًا/طالبة، منهم 39841 طالبًا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبًا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبًا/طالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبًا/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبًا/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبًا/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

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