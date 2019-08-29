نشرة اخبار البرلمان.. قانون الخدمة المدنية.. 2.5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي.. تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن السادات ومسعود

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاربعاء 28 أغسطس:
لو موظف حكومي وعاوز تنقل جهة اخرى.. تعرف على الخطوات
أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدور اللائحة التنفيذية له..تفاصيل
قانون الخدمة المدنية.. 2.5 % علاوة ترقية من الأجر الوظيفي
أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له..تفاصيل
تقديم تقرير سنوى عن نشاطه العلمى.. واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020..تفاصيل
هتتحبس وهتدفع غرامة 50 ألف جنيه.. قانون جديد لمحاربة سرقة الواي فاي والمباريات
لا يزال المجتمع المصري منتظرا لتطبيق لقانون الجريمة الإلكترونية، وذلك بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من شأنها أن تواجه العديد من الإشكاليات للجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا في ظل سيطرة السوشيال ميديا على المشهد المصري خلال الفترة الأخيرة..تفاصيل
الرئيس يصدق على قانون تنظيم الجامعات.. 14 وظيفة للمجلس الأعلى فى القانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020..تفاصيل
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رانيا السادات بشأن سب وقذف المواطنين
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، بمحافظة بورسعيد، في اتهامها بالسب والقذف لعدد من المواطنين، بعد وقفها صفقة بيع مساحة من الأراضي علي شاطئ بورسعيد والجميل بمحافظة بورسعيد، وذلك للكيدية..تفاصيل
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد مسعود
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية..تفاصيل
متحدث البرلمان: كلمة السيسى أمام الـ تيكاد هدفت لتحقيق التنمية داخل أفريقيا
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التيكاد السابعة باليابان، حملت عددا من الرسائل المهمة للعالم كله، وللقمة ودول القارة السمراء لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل افريقيا..تفاصيل
بعد حملات الداخلية لضبط المخالفين.. 6 حالات تعرض المحال والمقاهي للإغلاق.. تفاصيل
كثفت وزارة الداخلية حملاتها مؤخرًا لإغلاق المحال العامة والمقاهي المخالفة للقانون، التي تقوم بالتعدي على الأرصفة أو تعمل دون ترخيص، أو كانت سببًا في حدوث حالة من الإزعاج.
لو موظف حكومي وعاوز تنقل جهة اخرى.. تعرف على الخطوات
أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدور اللائحة التنفيذية له..تفاصيل
قانون الخدمة المدنية.. 2.5 % علاوة ترقية من الأجر الوظيفي
أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له..تفاصيل
تقديم تقرير سنوى عن نشاطه العلمى.. واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020..تفاصيل
هتتحبس وهتدفع غرامة 50 ألف جنيه.. قانون جديد لمحاربة سرقة الواي فاي والمباريات
لا يزال المجتمع المصري منتظرا لتطبيق لقانون الجريمة الإلكترونية، وذلك بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من شأنها أن تواجه العديد من الإشكاليات للجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا في ظل سيطرة السوشيال ميديا على المشهد المصري خلال الفترة الأخيرة..تفاصيل
الرئيس يصدق على قانون تنظيم الجامعات.. 14 وظيفة للمجلس الأعلى فى القانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020..تفاصيل
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رانيا السادات بشأن سب وقذف المواطنين
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، بمحافظة بورسعيد، في اتهامها بالسب والقذف لعدد من المواطنين، بعد وقفها صفقة بيع مساحة من الأراضي علي شاطئ بورسعيد والجميل بمحافظة بورسعيد، وذلك للكيدية..تفاصيل
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن النائب محمد مسعود
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية..تفاصيل
متحدث البرلمان: كلمة السيسى أمام الـ تيكاد هدفت لتحقيق التنمية داخل أفريقيا
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التيكاد السابعة باليابان، حملت عددا من الرسائل المهمة للعالم كله، وللقمة ودول القارة السمراء لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل افريقيا..تفاصيل
بعد حملات الداخلية لضبط المخالفين.. 6 حالات تعرض المحال والمقاهي للإغلاق.. تفاصيل
كثفت وزارة الداخلية حملاتها مؤخرًا لإغلاق المحال العامة والمقاهي المخالفة للقانون، التي تقوم بالتعدي على الأرصفة أو تعمل دون ترخيص، أو كانت سببًا في حدوث حالة من الإزعاج.