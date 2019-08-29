خبراء اقتصاد: تنفيذ مبادرة أبو العينين بإنشاء منطقة يابانية بمحور قناة السويس ستكون نقطة تحول في علاقات القاهرة وطوكيو.. وصدى البلد يكشف 10 مكاسب لتطبيقها

بعد مبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين بإنشاء منطقة صناعية وبنك ياباني بمحور قناة السويس

- خالد الشافعي: يعكس الأهمية الاقتصادية لمشاركة مصر فى "تيكاد" - عمرو سليمان: التعاون الاقتصادي انتقل من تقديم التسهيلات إلى مرحلة الشراكة - فخري الفقي: سيساهم بشكل كبير في وصول منتجات اليابان إلى أفريقيا





اقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، أن يتم إنشاء مدينة يابانية صناعية بمحور قناة السويس، وبنك ياباني، خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط، حيث سيكون ذلك ممرًا للسوق الأفريقية التي تسع لحوالي "مليار و200 مليون نسمة" يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.





وفي هذا الشأن استطلع "صدى البلد"، رأي خبراء الاقتصاد في جدوى إنشاء المنطقة والبنك وعوائدها على الاقتصاد المصري، حيث أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى سابقًا، أن مقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين بإنشاء منطقة صناعية يابانية بمنطقة قناة السويس جيد، وفى حالة تنفيذه سيعكس الأهمية الاقتصادية لمشاركة مصر فى "تيكاد".





وأضاف "الشافعى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار لابد أن يتحول من مجرد ضخ أموال إلى شراكة اقتصادية بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اليابان ستكون من المستفيدين بإنشاء مثل تلك المنطقة الصناعية، خاصة أنها ستصدر منتجات تلك المنطقة لأفريقيا من خلال مصر التى تعتبر بوابة أفريقيا.





فيما قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الشراكة المصرية اليابانية، تعتبر من الموضوعات المهمة الموجودة على الساحة حاليًا، وأن هناك أخبارًا كثيرة مُتداولة بخصوص اقتراحات رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، سواء بإنشاء منطقة صناعية يابانية فى محور قناة السويس وإنشاء بنك ياباني لدعم المشروعات القومية.





وأشار إلى أن هناك شراكة مع الجانب الياباني، والتعاون الاقتصادي بين اليابان وأفريقيا انتقل من مرحلة تقديم التسهيلات التجارية إلى مرحلة شراكة حقيقية واستثمارات، موضحا أن مصر فيها بيئة تشريعية وبنية أساسية قوية، ومصر هي بوابة اليابان ومدخل لتواجدها فى الشرق الأوسط ونقل التجارب اليابانية للقارة الأفريقية والشرق المتوسط ووجود مناطق استثمارية فى القارة الافريقية.





وكشف أن اليابان تخطط لضخ أكثر من 40 مليار دولار فى أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة، ومصر تقود أفريقيا فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي فى اتجاه شراكة مع الدول الاقتصادية العظمى فى جميع المجالات، مؤكداّ أن هناك زيادة فى الصادرات المصرية لليابان، وارتفاعًا فى حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وأن الاستثمارات اليابانية زادت بنسبة 70 % خلال الثلاث سنوات الأخيرة.





وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية - اليابانية قديمة ومنذ الخمسينيات، ومجموع التبادل التجاري بين البلدين يصل لـ1.8 مليار دولار، والاستثمارات اليابانية في مصر قديمة، وهناك دعم من الوكالة اليابانية لعدد من المشروعات.





وأضاف "الفقي" في تصريحات صحفية له، أن وجود منطقة يابانية في محور قناة السويس، سيساهم بشكل كبير في وصول ويسهل وصول منتجاتها إلى أفريقيا، وأن اليابان بالفعل تحتاج إلى منطقة بالمحور مثل الروسية والصينية.





وينشر "صدى البلد" أهم المعلومات حول مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر بمحور قناة السويس:





- تضم المنطقة الصناعية عددا من الصناعات والشركات اليابانية.

- فرصة استثمارية كبيرة، تؤدي إلى نقلة اقتصادية بالتكنولوجيا المصرية.

- ستكون المنطقة محطة لتمرير وبيع المنتجات اليابانية لمصر وإفريقيا.

- ستسهم بشكل كبير فى نقل الخبرات التكنولوجية اليابانية إلى مصر.

- تقلل من معدلات البطالة عن طريق خلق فرص عمل للعمالة المصرية.

- جلب العملة الصعبة من خلال تداول وبيع المنتجات والمواد الخام والبنية التحتية والوقود.

- تدريب العمالة المصرية ليكتسبوا خبرات متقدمة وسيؤدي هذا إلى رفع مستوياتهم.

- تشغيل عدد من الصناعات الخدمية وذلك بشكل مباشر وغير مباشر.

- توفير رسوم الجمارك على السلع اليابانية المصنعة محليا.