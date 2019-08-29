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لبنان: تحرك على أكثر من مستوى دولي لمنع الانتهاكات الإسرائيلية.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني رفيق شلالا إن لبنان يتحرك على أكثر من مستوى دولي لمنع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. 

وأضاف شلالا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" أن هناك شكوى رفعها لبنان إلى مجلس الأمن وتتواصل الاتصالات من أجل معالجة الوضع الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت. 

وتابع أن إسرائيل حاولت هذه الليلة اختراق الأجواء اللبنانية من الجهة الجنوبية وتصدى لها الجيش اللبناني. 

واستكمل انهم يريدون توقف إسرائيل عن اعتدائها وخروقاتها للقرار الدولي 1701، مشيرا الى ان سفراء الدول الكبرى على تواصل مع الحكومة اللبنانية .

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