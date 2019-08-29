ضبط 6 آلاف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالأزبكية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط مسئول محل غير مرخص لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (6325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون قطعة "أدوات كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، مهربة جمركيًا ، (15000) خمسة عشر ألف قطعة متر "أسلاك كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، بدون مستندات تدل على مصدرها .



