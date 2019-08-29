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حوادث

ضبط 6 آلاف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالأزبكية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:46 ص
حملات امنية
حملات امنية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول محل غير مرخص لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية ، بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (6325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون قطعة "أدوات كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، مهربة جمركيًا ، (15000) خمسة عشر ألف قطعة متر "أسلاك كهربائية" مدون عليها إحدى العلامات التجارية ، بدون مستندات تدل على مصدرها .

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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