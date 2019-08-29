اخبار الفن.. عمرو دياب يمسك يد دينا الشربيني.. مصروفات لينا أحمد الفيشاوي.. ظهور شيري عادل بعد الطلاق

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:









علم «صدى البلد» من مصادره الخاصة، أن المصروفات الدراسية لـ لينا أحمد الفيشاوي، في مدرستها بـ لندن تبلغ 17 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 350 ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى مصاريف الإقامة والسفر، والتي تتخطى هذا المبلغ.













شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بمجموعة من الصور لها مع أسرتها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.













نشر الفنان احمد الفيشاوي صورة رومانسية له مع زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.













شارك المخرج طارق العريان متابعيه صورة جديدة عبر خاصيه الاستورى بحسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصحبة طبيبة العيون الخاصة به .













افتتحت اليوم فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان فينسيا السينمائى، على مسرح قصر السينما فى مدينة البندقية في إيطاليا، بحضور عدد كبير من نجوم العالم، وعلى رأسهم: النجم العالمى براد بيت، الذي يشارك عن دوره فى فيلم Ad Astra.













أكدت الفنانة شيرين سيف النصر انه لا صحه لاعتقاد البعض انها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، والتي ابتعدت فيها عن الاعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي او التليفزيوني .













نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر انستجرام صورة جديدة للفنان عمرو دياب في احدث ظهور له مع الفنانة دينا الشربيني بالساحل الشمالي.













قرر الفنان محمد صبحي انهاء عرض مسرحيته خبيتنا يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث من المقرر ان يبدأ بعدها التحضير لعرض مسرحي جديد.













نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الراحلة، لتتذكرها بها، وتنعاها بكلمات مؤثرة.











