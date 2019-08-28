بعد منتصف الليل.. قطع المياه 6 ساعات لصيانة الخطوط بالأقصر

تشهد مدينة الأقصر، قطع المياه عن كافة مناطق المدينة وذلك لمدة 6 ساعات من 12 بعد منتصف الليل وحتى 6 صباح غدٍ الخميس، لكى تقوم شركة مياه الأقصر بأعمال الصيانة بغرف المحابس وتعديل خطوط الطرد للطلمبات بمحطتى مياه الاقصر الشرقية والغربية.



وناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز والجهات الحكومية المختلفة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 - أو أرقام 01147999752 – 0952282406، وذلك فى حال طلب سيارات مياه أوفى حال حدوث أى طارئ.