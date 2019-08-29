ضبط 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و282 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ 80662 حكم قضائى متنوع.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و282 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ 80662 حكم قضائى متنوع.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.