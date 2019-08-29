ضبط 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و282 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ 80662 حكم قضائى متنوع.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.