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حوادث

ضبط 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:42 ص
حملات امنية
حملات امنية
مصطفى الرماح
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح نارى، و282 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ 80662 حكم قضائى متنوع.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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