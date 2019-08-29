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منوعات

بعد اعتقالها مرتين.. حكم خيالي على شابة إيرانية بسبب الحجاب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:29 ص
صدى البلد
محمد علي
حكمت محكمة إيرانية بالسجن المشدد على شابة إيرانية لا شيء سوى أنها لم تلبس الحجاب الإجباري في البلاد، بحسب ما أفادت به الصحف الدولية. 

وستقضي الناشطة الإيرانية أكثر من نصف عمرها، أو نحو 24 عاما، إثر احتجاجها على إلزام النساء بارتداء الحجاب.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اعتقلت الناشطة سابا كرد أفشاري لأول مرة في الثاني من أغسطس 2018، خلال مظاهرة ضد الحجاب الإلزامي بأحد شوارع طهران، ثم اخذوها إلى السجن، وحكم عليها بسنة واحدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وحولت إلى سجن إيفين الشهير.

وجرى الإفراج عن الناشطة في فبراير 2019، لكنها اعتقلت مرة ثانية في مطلع يونيو الجاري، وظلت في السجن منذ ذلك الحين.

ومثلت الناشطة أمام المحكمة مؤخرا، ووجه لها القضاء تهما ثقيلة مثل "ممارسة الدعاية التحريضية ضد الدولة"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد".

وبموجب القانون المعمول به في إيران، ينبغي أن تدان الشابة بعقوبة لا تزيد عن 15 عاما، بسبب ما يوصف بـ"الإفساد والدعارة" لأنها خلعت الحجاب في الشارع، لكن الحكم جاء مشددا لأن المحكمة اعتبرت الناشطة من ذوي السوابق.

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