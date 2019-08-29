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بسبب بوست لصديقه على فيسبوك..أمريكا تمنع فلسطيني من دخول أراضيها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:31 ص
مطار أمريكي
مطار أمريكي
محمد علي
منعت السلطات الامريكية الشاب الفلسطيني اسماعيل عجاوي، الذي حصل على منحة دراسية في جامعة هارفارد، بسبب منشور لشخص ما على صفحته على فيسبوك، وفق ماذكرت صحف دولية.

ويقول عجاوي الذي لم يتجاوز الـ 17 عامًا من عمره، إنه استجوب لساعات طويلة بعد وصوله إلى مطار مدينة بوسطن بالولايات المتحدة يوم الجمعة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت نتيجة تفتيش هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول، أن ألغيت تأشيرة دخوله بسبب عثور موظفي الهجرة على منشور "غير مقبول" في صفحة أحد الأصدقاء الافتراضيين على الفيسبوك.

وأوضح الطالب: إنه"بعد خمس ساعات، دعتني الموظفة إلى غرفة في مطار بوسطن، وبدأت تصرخ في وجهي، قائلةً إنها عثرت على منشورات سياسية لأصدقاء افتراضيين تعارض أمريكا".

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