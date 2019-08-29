تكريم نادر حنا بروفيسور جراحة أورام الجهاز الهضمى بجامعة ميريلاند الأمريكية بأسوان ..شاهد

قام اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للدكتور نادر حنا بروفيسور جراحة أورام الجهاز الهضمى بجامعة ميريلاند الأمريكية وذلك فى ختام زيارته للمحافظة وتقديرًا لمساهمته الخيرية بإجراء العمليات الجراحية ، بجانب الكشف الطبى على المواطنين البسطاء بالمجان ، بالإضافة إلى نقل الخبرات العلمية لشباب الأطباء .



وحضر التكريم هاجر كمال المدير التنفيذى لمؤسسة اسمعونا ، وأيضًا مصطفى حرز الله رئيس قطاع الجنوب والدكتور عز الدين الصادق مسئول التنسيق بالمؤسسة .



والجدير بالذكر أن مستشفى أسوان الجامعى تستضيف البروفسير نادر حنا لمناظرة الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية وذلك على مدار أربعة أيام وذلك ضمن مبادرة " وقتك لبلدك " التى تتبناها مؤسسة اسمعونا بالتنسيق مع جامعة أسوان بهدف تدريب الأطباء الشبان وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم عدد من المحاضرات العلمية ، علاوة على مناظرة عدد من مرضى الجهاز الهضمى ، مع إجراء 10 عمليات جراحية لحالات حرجة .



كما أن مبادرة وقتك لبلدك يشارك فيها عدد كبير من الأطباء المصريين البارزين فى مختلف دول العالم من بينهم الدكتور نادر حنا المصنف ضمن أفضل 10 جراحين بالولايات المتحدة وذلك بهدف تدريب الكوارد الطبية الشابة وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لأكبر عدد ممكن من المرضى البسطاء .