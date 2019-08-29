أبرز فيديوهات التوك شو..أول تعليق من احمد موسى على حقيقة سعر البنزين فى اليابان.. و أول تعليق من والد الطفل ياسين ضحية البالوعة بعد حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أول تعليق من احمد موسى على حقيقة سعر البنزين فى اليابان.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن عندما يذهب لأي بلد، يتحدث مع المواطنين لمعرفة الأسعار، كاشفا أنه في الأيام الماضية تقابل مع أحد المواطنين المصريين وتحدث عن أسعار السيارات والضرائب، واللحوم.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الحديث تطرق الى الدخول فى أسعار البنزين، وأن هذا المواطن أكد أن سعر لتر البنزين "غالى جدًا"، موضحًا أن هذا المواطن يعيش فى اليابان منذ 10 سنوات، أكد لهم أن لتر البنزين فى اليابان بـ 15 دولارا، موضحا أنه نقل المعلومة بناء على ما اخبروه به.



وأشار أحمد موسى إلى أن سعر لتر البنزين فى اليابان، دولار ونصف الدولار وليس 15 دولارا، وتابع: أن هناك مجموعة من الأشخاص نشروا اخبارا بأنى أقول أن سعر البنزين فى اليابان بـ 15 دولار.



وقال الإعلامي أحمد موسى فى حلقة سابقة إن مصر توفر البنية التحتية من كهرباء وغاز للمستثمرين، علاوة على الاستقرار الأمني الذي يجعل مصر بيئة استثمار جيدة، ويأتي في مقدمة الاستثمارات في مصر الياباني، وأن سعر لتر البنزين في اليابان حوالي 15 دولارًا، مرددًا «ربما هو أغلى لتر بنزين في العالم هنا في اليابان».



وسخر أحمد موسى من الفرق بين تناول المصريين واليابانيين للفاكهة، مشيرًا إلى أن المصريين يأكلون في الوجبة الواحدة ما يقرب من 3 كيلو تفاح و2 كيلو عنب، أما اليابانيون فيتعاملون مع الفاكهة بالواحدة.



وأشار إلى أن التفاحة الواحدة في اليابان بحوالي 2 دولار؛ منوهًا بأن الحياة مرتفعة في اليابان.



وأكد أحمد موسى أن هناك ارتفاعًا في عدد كبار السن في اليابان، موضحا أن عدد الوظائف الموجود أكبر من عدد الموظفين وذلك للاعتماد على الإنسان الآلي.



وتحدث الإعلامي عن التقدم في الصحة والتعليم في اليابان، وكيف يستعدون لإطلاق أسرع قطار في العالم الذي يطلقون عليه «الرصاصة».



وأشار أحمد موسى إلى أن صادرات اليابان تتجاوز 670 مليار دولار، وتعد ثالث أقوى دولة اقتصاديًا على مستوى العالم.



التضامن: العقبة فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رد المالية الاموال

قال عمر حسن مستشار وزارة التضامن للتأمينات الاجتماعية انه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ عام 1987 وتضم الاجر الاساسي كل 5 سنوات.



واضاف فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم " إن بعض المواطنين ذهبوا إلى المحكمة لرفع قضية لضم العلاوات الخاصة كما كان قبل 2005 .



وتابع ان حساب العلاوات الخاصة للمعاشات 100% ضمن الاجور المتغيرة موضحًا أن وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات.



واستكمل ان ما كان يعطل قانون التأمين الاجتماعي الجديد لعام 2019 اموال التأمينات وكيفية رد وزارة المالية لها حيث تم عمل دراسة متخصصة لهذا الامر.



أول تعليق من والد الطفل ياسين ضحية البالوعة بعد حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة..فيديو



قال عماد رواش، والد الطفل "ياسين" ضحية بالوعة الصرف الصحي بالجيزة، إن ابنه الأكبر "ريان" عضو في فريق الناشئين "الشرقية للدخان"، ذهب لنادي الطالبية ليلعب مباراة ودية مع فريق "الطالبية"، في وجود أخيه الصغير "ياسين" وبرفقته والدته.



ونوه، والد الطفل "ياسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن أسرته خرجت من النادي في وقت متأخر من اليوم، حيث كانت غابت الشمس وأصبح طريق النادي مظلما للغاية، نظرا لعدم وجود أي مصابيح إنارة داخل تلك المنطقة.



واضاف والد الطفل "ياسين" إلي أن تلك المنطقة تواجه اهمالا كبيرا من الحي وشركة مياه الشرب، حيث تمتلئ البالوعات المفتوحة مع اختفاء تام لكشافات الإنارة، مؤكدا أن طفله سقط ضحية ذلك الاهمال.



وأوضح، والد الطفل "ياسين" أن الطفل سقط خلال تشبثه بيدي أخيه الأكبر ووالدته، بعدها حذرتهم إحدي عاملات النظافة من تلك البالوعة المفتوحة، مضيفا أنه تلقي اتصالا تليفونيا من زوجته تخطره خلالها بالواقعة ليذهب علي الفور لكن قد تأخر الوقت.



يشار الى ان النائب العام المستشار نبيل احمد صادق امر بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.



وكانت قررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي العمرانية ومدير ادارة المرافق ومدير ادارة المتابعة ومدير ادارة الطرق ومدير ادارة الانارة بالحي بالاضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.



شاهد.. لحظة فوران بركان سترومبولي في إيطاليا.. وذعر بين السياح والزائرين



عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو مرعبا لفوران بركان "سترومبولي" الإيطالي، والذي أثار ذعر السياح الزائرين لتلك المنطقة السياحية.



ذلك وقد أعلن المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، عن وقوع انفجار بركاني ضخم ببركان "سترومبولي" بجزيرة "صقلية" الإيطالية، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام إلي أن فوران البركان كان مصحوبا بخروج كميات هائلة من الحمم البركانية ووصولها إلى قاعدة الجبل وحتى شاطئ البحر.



ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع إصابات أو قتلي، إلا أنه تم التبليغ عن وقوع عدد من الحرائق الصغيرة بإحدى القرى المتواجدة بالجزيرة.



خبير استثماري : الرئيس يحمل مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي على محمل الجد.. فيديو



قال أسامة مراد خبير الاستثمار والتمويل إن الرئيس السيسي يحمل مسئولية رئاسة الاتحاد الافريقي على محمل الجد. مشيرا الى ان القارة الافريقية لم تشهد هذا النشاط على المستوي الدولى مثلما هو الآن .



وأضاف مراد فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دى ام سى " ان مصر استفادت من تولى رئاسة الاتحاد الافريقي لأنها حصلت على مفاوضات متعددة ثنائية وهذا الأمر قد شاهدناه فى توقيع عدد من الاتفاقيات .



وتابع ان اليابان من الدول التى لديها فائض اقتصادى وتنمية قوية ومستثمر جيد، مشيرا الى ان الجايكا احدى المؤسسات الرائدة فى العالم التى تقوم بالتنمية الحقيقية .



واستكمل ان هناك تعاونا على مر السنين مع اليابان ومنها المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية بالاضافة الى المشروعات العابرة للحدود مثل طريق كيب تاون-الاسكندرية .



سرقوا أطفالها الثلاثة.. أم دخلت أحد المتاجر لتتفاجأ بهذا الأمر.. فيديو



عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ بعنوان سرقة غريبة من نوعها.



وعرض التقرير التقاط إحدى كاميرات المراقبة في أحد المتاجر بالولايات المتحدة الأمريكية عملية سرقة غريبة من نوعها.



ودخلت ثلاث نساء متجرا في ولاية نيوجيرسي مع أطفالهن، وتفرقن هناك، بينما سرقت الثالثة عربة أطفال، وخرجت من المتجر، إلا أنهن تركن طفلا من بين أطفالهن في المتجر.



وحينما عدن بعد حوالي 6 دقائق تمكنت الشرطة من تحديد هوية اثنتين منهن. ووفقا لصاحب المتجر، فإن لا مبالاة النساء بأطفالهن هي ما أزعجه أكثر من السرقة.

