مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور

أشعل النجم الكبير مدحت صالح، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس، الأربعاء، 28 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ28، والتي تستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.





قدم مدحت صالح لجمهوره عددًا من المفاجآت، من خلال توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة جدًا والجديد منها، التي تفاعل معها الجمهور في السهرة الطربية.





وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح ومي فاروق، ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.



