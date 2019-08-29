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فن

مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:50 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
سعيد فراج - تصوير : عمرو سيد
أشعل النجم الكبير مدحت صالح، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس، الأربعاء، 28 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ28، والتي تستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

قدم مدحت صالح لجمهوره عددًا من المفاجآت، من خلال توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة جدًا والجديد منها، التي تفاعل معها الجمهور في السهرة الطربية. 

وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح ومي فاروق، ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

يشار إلى أن مدحت صالح عُرض له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور
مدحت صالح يشعل حفل محكى القلعة في ليلة طربية ..صور

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