صلاح عبية: البحث العلمي مهنة الفشل المتكرر ..فيديو

قال الدكتور صلاح عبية، أستاذ كرسي النانوفوتونيات، الحاصل على وسام العلوم من الطلقة الأولى، إن العلماء والباحثين لا يفرحون إلا عدة دقائق كل عدة شهور، مشيرا إلى أن مهنة البحث العلمي مهنة الفشل المتكرر.



وأضاف الدكتور صلاح عبية، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لا يريد أن يشعر أحد وخاصة الشباب من الباحثين بالإحباط.



وأوضح الدكتور صلاح عبية أن الأبحاث المفروضة من النشر يكون لها أهمية خاصة، وذلك لأنه يتم إعادة النظر بها، ودراستها من جديد، ما يعود بالنفع على تحقيق نتائج إيجابية جديدة.



وأكد الدكتور صلاح عبية أن تكريمه من الدولة ممثلة في رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي رسالة هامة حول اهتمام الدولة بالعلم والعلماء والباحثين، مشيرا إلى أن أهم خطوة في حياته العلمية كانت منذ 7 سنوات حينما التقى الدكتور أحمد زويل، والذي دعاه لتأسيس مركز بحوث في مصر.