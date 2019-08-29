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العراق: مقتل عناصر بالحشد الشعبي في الفلوجة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:09 ص
ميليشيات الحشد الشعبي
ميليشيات الحشد الشعبي
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" نقلًا عن مصادر أمنية في العراق بمقتل 2 وإصابة ثالث من عناصر الحشد بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في ناحية الخيرات شمال شرق الكرمة شرقي الفلوجة.

على صعيد آخر هددت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أمس، الأربعاء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مهاجمتها أو انتقاد قادتها، وسط الجدل المتصاعد في البلاد بشأن الطائرات المسيرة التي استهدفت مخازن أسلحة للحشد الأسبوع الماضي.

وانتقد كثير من النشطاء العراقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ميليشيات الحشد، وبالتحديد رئيسها ونائبه، واتهموهم بجر العراق إلى حرب بالوكالة عن إيران مع الولايات المتحدة.

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